Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Спортивный объект с открытыми кортами и бассейном появится на Левобережье.

Сегодня, 7 августа, на заседании Инвесткомитета при губернаторе одобрен проект строительства омского серф-центра. Новый спортивый объект собираются строить в Кировском округе Омска.  

Серф-центр будет работать круглый год. Планируется вопроизвести технологию искусственных волн, запатентованную в России. Также на территории комплекса возведут крытые и открытые корты, летний бассейн, детскую зону и электрокартинг. 

Инициатором проекта выступил ООО «Серфбразерс Омск», управляющая компания которого воплощает аналогичные проекты в столице, в других российских регионах, а также за пределами страны.

Олег Кипорук
·Спорт

Спортивный объект с открытыми кортами и бассейном появится на Левобережье.

Сегодня, 7 августа, на заседании Инвесткомитета при губернаторе одобрен проект строительства омского серф-центра. Новый спортивый объект собираются строить в Кировском округе Омска.  

Серф-центр будет работать круглый год. Планируется вопроизвести технологию искусственных волн, запатентованную в России. Также на территории комплекса возведут крытые и открытые корты, летний бассейн, детскую зону и электрокартинг. 

Инициатором проекта выступил ООО «Серфбразерс Омск», управляющая компания которого воплощает аналогичные проекты в столице, в других российских регионах, а также за пределами страны.

Олег Кипорук