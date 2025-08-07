В вуз поступили студенты из 25 регионов страны.

В этом году абитуриенты подали в ОмГАУ более 10 тысяч заявлений на 912 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. Выросло число выпускников агроклассов, которые поступили в вуз. Из 25 регионов (Тюменская, Томская, Новосибирская области, Башкирия, Бурятия, Удмуртия и другие) страны в университет поступил 91 человек.

Кроме того, на бакалавриат и специалитет поступили 83 иностранца из Таджикистана, Киргизии и Казахстана. 40 участников и детей участников СВО воспользовались особым правом при поступлении в вуз по квоте. Что касается целевиков, то квоту закрыли на 100 %, вуз принял 182 человека.

Наибольшей популярностью среди направлений подготовки у абитуриентов стали: ветеринария, агроинженерия, зоотехния, агрономия, биотехнология, прикладная геодезия и другие. Поступившие с высокими баллами ЕГЭ получат специальную премию ректора.

Добавим, что в Университетский колледж агробизнеса еще принимают документы. Прием ведется до 15 августа.