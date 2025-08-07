Лидеры встретятся в ближайшие дни.

Сегодня, 7 августа, президент США Дональд Трамп выразил надежду на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Затем американский президент планирует организацию трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробности планов заокеанского лидера раскрыли The New York Times, сославшись на собственные источники в Белом доме.

Как сообщается, Трамп поделился своими планами в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами. Европейские представители, впрочем, не намерены участвовать непосредственно в переговорах Трампа с Путиным и Зеленским.

Однако российская сторона никак не ответила на заявления главы США про участие Зеленского в переговорах. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, этот вариант был упомянут на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, но не обсуждался и развития не получил.

Также помощник президента рассказал, что временным ориентиром встречи двух лидеров стала следующая неделя.

– Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно, – цитирует Ушакова «РИА Новости».

Ко всему было добавлено, что место встречи уже согласовано, но объявят о нем позже.