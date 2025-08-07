За ребенком никто не следил.

Омичка взыскала 127 тыс. рублей с парка развлечений за травму 8-летней дочери. В такую сумму Советский суд Омска оценил моральный вред ребенка.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел еще в 2024 году. Женщина с дочерью пришла в парк с батутами и горками. При оформлении ребенка в игровую комнату, омичка подписала согласие с условиями пребывания. Однако с правилами пребывания в центре ее не ознакомили.

Девочка пошла в игровую без сопровождения взрослых и присоединилась к игре, которую проводил аниматор для группы детей, праздновавшей день рождения. В результате девочка получила травму средней тяжести, какую именно, правоохранители не уточняют.

При этом сотрудники парка за девочкой не следили, не сообщили матери, что дочь ушла с аттракционов на мероприятие, куда не была приглашена.

Отметим, что решение суда о компенсации пока не вступило в законную силу. Парк развлечений еще может его обжаловать.