Массовости способствуют круглогодичный календарь состязаний по основным видам спорта и появление новых видов активного отдыха.

В преддверии Дня физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский провел пресс-конференцию, на которой рассказал о развитии массового спорта в городе. Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году должна составить не менее 70 %. У Омска есть все шансы преодолеть заявленную планку, о чем свидетельствует рост доли физкультурников. С 2020 по 2024 год этот показатель увеличился на 11,3 % и достиг 54,8 %.

– У нас в годовом календарном плане больше 600 мероприятий. Наиболее крупные и традиционные соревнования у всех на слуху – спортивно-массовые мероприятия: «Рождественские катания», «ВелоОмск», «Бодрость и здоровье», «Неделя бега – Эстафета памяти», «Спортивный город» и другие. Плюс к этому организуем сдачу норм ГТО не только в спортивных, но и в общеобразовательных школах, – рассказал Баньковский.

Директор депспорта также отметил относительно новые виды активного отдыха, набирающие все большую популярность среди омичей: скандинавскую ходьбу, йогу, стретчинг и воркаут. Заниматься этими видами спорта горожане могут на специальных площадках, открытых в крупнейших скверах и парках Омска. Занятия под руководством тренеров проводятся бесплатно.

Еще одним способом популяризации спорта стала доступность участия в престижных соревнованиях. На призовые места в состязаниях спартакиады «Спортивный город» могут бороться команды предприятий и организаций, комитетов территориального общественного самоуправления, клубов для детей и молодежи.