Лучшие дары будут отмечены призами.

Большереченский зоопарк обращается к огородникам Омска с просьбой поделиться лишним урожаем с его питомцами. Животные с радостью попробуют кабачки, огурцы, морковь, свеклу, яблоки и тыкву.

Особенное внимание уделите овощам и фруктам необычных форм и гигантских размеров. Те, кто поделится такими уникальными плодами, получат памятные призы.

Отмечается, что выращенные на даче овощи станут вкусным лакомством для животных, но полноценное питание обеспечивают сотрудники зоопарка. Все подаренные плоды распределят между жителями зверинца.