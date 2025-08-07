На объекте трудятся более 500 человек.
Работы по реконструкции СКК имени Блинова идет полным ходом. Объект активно преобразуется усилиями команды строителей, число которых достигает более 500 специалистов, работающих усердно и практически без остановок.
Ремонтные работы ведутся полным ходом. Специалисты одновременно восстанавливают крышу, фундамент и кровлю здания. Внутри спорткомплекса уже завершены монтаж новых перегородок из бетона и заливка напольных покрытий, параллельно проведена вся необходимая коммуникационная инфраструктура. Наружные работы также активны. Ведется заливка нового стилобата перед зданием. Видео с места реконструкции распространил телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Ранее сообщалось, что СКК планируют открыть уже в сентябре. В обновленном здании постоянной площадкой станут хоккейная команда ВХЛ «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка». Спортивный комплекс будет доступен и для культурных мероприятий различного формата.
Напомним, что спортивно-концертный комплекс был построен в 1980-х годах и вмещал более 5 тыс. человек. Был главной спортивной площадкой региона. С 2020 года простаивал, в 2025 году стало известно о его масштабной реконструкции.