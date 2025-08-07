Для благоустройства использовали около 6 тонн вторсырья.

Уже почти 200 малых архитектурных форм установил Сибирский банк Сбера на территории регионов своего присутствия. Это, прежде всего, скамьи и урны – главная парковая мебель любого города.

Все эти объекты созданы из обычных пластиковых крышек, которые могли отправиться на полигон ТБО. Благодаря конкурсу Сбера «Крышкам крышка» они получили новую жизнь.

Теперь переработанные крышки служат сибирякам местом отдыха и помогают соблюдать чистоту городских пространств. Всего с 2022 года на переработку направили почти 6 тонн крышек.

– Сибирский банк Сбера регулярно участвует в экологических мероприятиях и проводит собственные активности, – рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Здорово, когда нам одновременно удается внести свой вклад в пропаганду ответственного потребления и благоустроить общественные пространства в наших регионах.

В этом году в планах установить еще 25 малых архитектурных форм. Недавно обновленная парковая мебель появилась у Краеведческого музея в Абакане.

В Хакасии Сбер уже не первый год помогает благоустраивать не только городские пространства, но и туристические места. С 2022 года новые экоскамьи, урны и контейнеры установили на экотропах «Кюн Таг» и «Тропа предков», в парке села Белый Яр и шахта-парке «Изых».