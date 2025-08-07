Аудиоэкскурсия появилась благодаря поддержке Омского НПЗ.

Омичи смогут больше узнать об истории города, когда едут в троллейбусе №4. Сотрудники Омского историко-краеведческого музея вместе со специалистами Омского педагогического музея и мэрии Омска создали аудиоэкскурсию.

- Проект получил грантовую поддержку конкурса «Газпром нефти» и направлен на популяризацию интереса к истории нашего города, - отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. - Теперь у пассажиров есть возможность по-новому взглянуть на Омск, одновременно любуясь видами за окном и слушая интересные факты о городе. Аудиогид создан в рамках культурно-просветительского проекта «Следующая остановка». Спасибо нашему партнеру за многолетнее сотрудничество и возможность реализовывать такие значимые социальные инициативы.

Проект реализовали благодаря грантовому конкурсу по программе социальных инвестиций «Родные города». Авторы подали заявку и получили поддержку омского предприятия.

- Маршрут троллейбуса № 4 проходит через центр города и соединяет железнодорожный вокзал и ОНПЗ, - сказал директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец. - Одно из крупнейших предприятий страны в этом году отмечает 70-летие. 2025 год юбилейный и для омского электротранспорта. В ноябре 1955 в нашем городе было запущено троллейбусное движение. Сегодня протяженность троллейбусной сети составляет больше 150 км, маршрутом № 4 ежедневно пользуются более 15 тысяч омичей.

Мобильный гид презентовали ко Дню города. Туристы и омичи услышат 38 аудиодорожек по числу остановок троллейбуса № 4. Все они расскажут об истории улиц, зданий и памятников, которые встречаются по пути маршрута.

- Этот проект — одна из двенадцати социальных инициатив, которую предприятие поддержало в рамках грантового конкурса в этом году, - рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Конечная остановка троллейбуса № 4 — наше предприятие. Ежедневно этим маршрутом добираются сотни наших сотрудников. Уверен, благодаря аудиогиду жители и гости города больше узнают и о самом Омске, и о нашем предприятии. В частности, о 70-летнем юбилее завода. За эти годы предприятие не останавливалось ни на день. И значимую для себя дату отмечает в статусе флагмана отрасли.

Гид является бесплатным. Для аудиоэкскурсии пассажирам нужен смартфон с наушниками. На видеоэкранах в троллейбусах и остановках общественного транспорта размещен специальный QR-код. С его помощью можно перейти на сайт и прослушать лекции.