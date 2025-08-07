Полуфабрикаты для приготовления хранили с нарушениями.

Тарский городской суд Омской области приостановил деятельность кафе «Жемчужина» на 50 суток. Как сообщает Роспотребнадзор, индивидуального предпринимателя Газаряна Сергея Армиковича, который держит заведение, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ).

В кафе, расположенном по адресу: Ленина, 3, выявили нарушения еще в июле. В пищеблоке не соблюдали технологический процесс приготовления и сроки использования заготовок полуфабрикатов, персонал не осматривали на наличие гнойничковых заболеваний (у сотрудников даже не было медкнижек), воздух в помещениях не обеззараживали. За температурой, при которой хранили продукты, не следили.

– На пищевые продукты не предоставлена сопроводительная документация, о соответствии качества и безопасности пищевой продукции, а также маркировочные ярлыки, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в кафе нет бактерицидного оборудования, а весь разделочный инвентарь хранится в одном месте. Инвентарь для уборки санитарного узла хранится вместе с остальным инвентарем.

Постановление суда пока не вступило в силу. Когда это произойдет, отсчитывать 50 суток будут с 31 июля. Кафе уже не работает.