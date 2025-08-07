Она располагается в Центральном округе, неподалеку от Фрунзенского моста.

Министерство строительства Омской области выбрало лучшую новостройку. Диплом I степени получил дом по адресу: Чернышевского, 1. К зданию пристроена закрытая автостоянка на 140 мест.

На втором месте – жилой комплекс «Экопарк» по адресу: Красный Путь, 155/ 4. На третьем – жилой комплекс на улице 70 лет Октября, 3/5. Чем хороши эти дома, в Минстрое не сообщают.

Отметим, что лучший дом построило СМУ-9 Стройбетон «Космическое» по заказу ГК «Стройбетон». Второй дом возводила компания «Стройсервис» по заказу «Специализированного застройщика «АВК». Застройщик третьего дома – НИЦ «Сертом», заказчик – «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест».

Лучшим объектом комплексной жилой застройки стал «ЖК на Поворотной»: 70 лет Октября, 3/6, 3/5, 3а, 3, 3/3, 3б. Заказчик – ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест», генеральный подрядчик – НИЦ «Сертом», ИП Мыльников Дмитрий Александрович, ИП Обрывалин Максим Владимирович.