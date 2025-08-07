Работы провели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта участка трассы Омск – Русская Поляна на отрезке с 142 по 144 км. Обновление дороги произошло в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выполнением работ занимались рабочие АО «Омскавтодор». Подрядчик провел фрезерование изношенного асфальта, укрепил основание методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. После чего уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Отметим, что глава региона держит на личном контроле ремонт дорог, который проходит по нацпроекту.