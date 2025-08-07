Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Работы провели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта участка трассы Омск – Русская Поляна на отрезке с 142 по 144 км. Обновление дороги произошло в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выполнением работ занимались рабочие АО «Омскавтодор». Подрядчик провел фрезерование изношенного асфальта, укрепил основание методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. После чего уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Отметим, что глава региона держит на личном контроле ремонт дорог, который проходит по нацпроекту.

·Общество

Работы провели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта участка трассы Омск – Русская Поляна на отрезке с 142 по 144 км. Обновление дороги произошло в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выполнением работ занимались рабочие АО «Омскавтодор». Подрядчик провел фрезерование изношенного асфальта, укрепил основание методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. После чего уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Отметим, что глава региона держит на личном контроле ремонт дорог, который проходит по нацпроекту.