Хоккеисты едва начали осматриваться в Омске, а уже стали частью местных традиций.

Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился первыми впечатлениями от пребывания в Омске. По его словам, он уже успел прогуляться по городу вместе с нападающим Эндрю Потуральски.

– Мы уже несколько дней в Омске. Удалось немного осмотреться вместе с Эндрю и нашим другом. Прогулялись – все очень нравится, мы под большим впечатлением. Здорово, что можно просто выйти на улицу и встретиться с болельщиками, – отметил Чеккони.

Но, как выяснилось, прогулка была не просто туристической: Потуральски, по словам защитника, уже прошел «таинственный ритуал» – почесал нос статуе городового. Самому Чеккони это только предстоит.

– Вчера это сделал Эндрю, а сегодня – моя очередь, – с улыбкой сказал хоккеист.

Он также поинтересовался, действительно ли это делается на удачу, и был рад услышать утвердительный ответ.

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше подчеркнул, что Чеккони и Потуральски не только обладают высокими игровыми качествами, но и зарекомендовали себя как хорошие, надежные люди.