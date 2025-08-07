Диетолог рассказал о последствиях избытка соли и дал советы по безопасному употреблению.
Избыточное потребление домашних солений, включая любимые всеми соленые огурцы, грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупреждает заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Алексей Березников.
Березников подчеркнул опасность повышенного содержания натрия в продуктах, таких как маринованные и консервированные овощи.
– Натрий задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сосуды – это прямой путь к гипертонии. Длительное злоупотребление соленым ускоряет развитие атеросклероза и повреждает стенки сосудов. Избыток соли также нарушает водно-солевой баланс, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями, – предупредил диетолог в разговоре с Лентой.ру.
Чтобы снизить негативное влияние соленьев, Березников советует предварительно промыть продукты холодной водой перед едой, уменьшая таким образом концентрацию соли.
– Также стоит контролировать порции – один-два огурца в день, а не банка. Соленья – не запретный продукт, но их употребление должно быть осознанным. Лучшая альтернатива – свежие овощи и малосольные домашние заготовки. Если после соленой пищи возникла сильная жажда или головная боль – это сигнал, что организм страдает от переизбытка натрия, – добавил диетолог.
В таком случае врач посоветовал увеличить потребление чистой питьевой воды и сократить использование соли в последующих приемах пищи.