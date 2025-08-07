Омск-Информ
Ночью температура воздуха значительно понизится.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 7 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +15...+20 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +6...+12 °C. Местами польет дождь.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
Мария Филимонова