Омск-Информ
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·Спорт

До старта нового сезона осталось меньше месяца.
Континентальная хоккейная лига объявила официальное время начала домашних матчей нового чемпионата. Напомним, что начало игрового сезона запланировано на 5 сентября 2025 года.
Расписание домашней команды «Авангард» выглядит следующим образом: в будние дни матчи будут начинаться в 19:30, а в выходные – в 17:00 по местному времени. 
Ранее появился календарь игр на сезон-2025/2026. Напомним, что уже 8 сентября «ястребы» встретятся с казанским «Ак Барсом».
Мария Филимонова
·Спорт

До старта нового сезона осталось меньше месяца.
Континентальная хоккейная лига объявила официальное время начала домашних матчей нового чемпионата. Напомним, что начало игрового сезона запланировано на 5 сентября 2025 года.
Расписание домашней команды «Авангард» выглядит следующим образом: в будние дни матчи будут начинаться в 19:30, а в выходные – в 17:00 по местному времени. 
Ранее появился календарь игр на сезон-2025/2026. Напомним, что уже 8 сентября «ястребы» встретятся с казанским «Ак Барсом».
Мария Филимонова