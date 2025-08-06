Последний поезд отправится в путь 28 сентября.

Ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил об изменении маршрута поезда Омск – Симферополь № 75/76. С конца сентября до декабря этого года поезд будет следовать по укороченному маршруту. Теперь состав будет отправляться из Тюмени.

Раз отправиться из Омска в Симферополь и обратно можно будет 28 сентября. После омичам придется добираться с курорта с пересадками.

Компания объяснила изменения ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание.

В комментариях к посту омичи возмутились, что теперь из Омска не будет прямого поезда, и предлагают оставить маршрут до Омска хотя бы раз в 10 дней. Официального ответа от перевозчика пока не последовало.

Напомним, что поезд Омск – Симферополь пользуется большим спросом у омичей. Даже на фоне проблем с движением на ж/д путях в конце июля почти все билеты были раскуплены.