Старинный меч хорошо сохранился до наших дней и имел ритуальное предназначение.

Сегодня, 6 августа, пресс-служба Омского отделения Русского географического общества сообщила об интересной находке под Омском. Нашли артефакт в ходе раскопок первого кургана могильника Новопокровка-IV в Горьковском районе Омской области в прошлом году.

Как рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, руководитель научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев,предметы клинкового оружия периодически встречаются в захоронениях саргатской культуры (период середины I тысячелетия до нашей эры – III века нашей эры), однако положение найденного меча в могиле предполагает его возможное ритуальное предназначение.

– В публикациях по вооружению населения раннего железного века лесостепного Зауралья и Западной Сибири сведения о подобной детали обрядности отсутствуют, – добавил Грачев.

Ученые подчеркнули, что уникальность данной находки заключается в высокой степени ее сохранности. Обычно археологи находят мечи в фрагментированном состоянии – обломки клинков, рукояти или крестовин. Археологическая целостность предметов подобного типа встречается довольно редко.

Реставрационные работы меча были выполнены в мастерских Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера высококвалифицированным художником-реставратором по высшей категории. После завершения всех этапов научной обработки артефакт планируется передать в коллекцию Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.