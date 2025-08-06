Завершение строительства планируется на конец 2025 года.

Губернатор Виталий Хоценко держит на контроле ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Калачинске. Работы ведутся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

Глава региона обозначил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию должны произойти в 2025 году. Сейчас готовность объекта составляет 80 %. Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Завершились работы по конструктивным и архитектурным решениям, ведется монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и кондиционирования. На 94 % проложили наружные сети, в том числе ливневую канализацию и кабельные линии.

Кроме того, на 70 % завершились работы по снятию насыпного слоя и восстановлению верхнего слоя грунта, на 60 % – по выравниванию территории. Установка трибун, монтаж фасадов и систем безопасности ведется с опережением сроков.

Добавим, что спортивный объект сможет принимать до 1300 человек в сутки.