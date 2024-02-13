Омск-Информ
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·Спорт

Участок, который хотят использовать, принадлежит городу, но скоро его передадут области.
Стало известно, где появится спортивный комплекс «Титан» в Омске. Как сообщили в горсовете, для строительства в собственность Омской области передадут муниципальный земельный участок площадью 18 830 кв. м в районе улицы Волгоградской.
Напомним, спорткомплекс будет включать две ледовые площадки, бассейн и универсальные залы. Окончательное решение по его размещению депутаты примут на заседании Омского городского совета 21 февраля.
Ранее губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв» по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
·Спорт

Участок, который хотят использовать, принадлежит городу, но скоро его передадут области.
Стало известно, где появится спортивный комплекс «Титан» в Омске. Как сообщили в горсовете, для строительства в собственность Омской области передадут муниципальный земельный участок площадью 18 830 кв. м в районе улицы Волгоградской.
Напомним, спорткомплекс будет включать две ледовые площадки, бассейн и универсальные залы. Окончательное решение по его размещению депутаты примут на заседании Омского городского совета 21 февраля.
Ранее губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв» по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.