Мужчина поделился впечатляющим уловом в соцсети.

Житель Омской области отправился на рыбалку в Тевриз и привез оттуда впечатляющий улов. Мужчина опубликовал фотографии своего достижения в группе «Рыбалка в Омске» социальной сети «ВКонтакте».

Особое внимание привлекла огромная щука весом приблизительно 15 килограммов. Рыбак также похвастался несколькими крупными экземплярами других видов рыб.

– Клевало на всех знакомых точках. Клевало на все и часто. Трофеев как всегда я нашел. У друзей на 8 килограммов самая большая была, – отметил рыбак.

По словам счастливчика, успех рыбалки обеспечила его настойчивость. Он провел на водоеме целых пять дней, отказавшись даже от обеда ради клева.

Ранее сообщалось, что омский рыбак поймал в Крутинском районе рыбу размером с подростка.