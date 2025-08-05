Предприятия закрываются – города умирают.

В России могут перестать существовать 129 малых городов, где проживает примерно 3,4 миллиона человек. За последнее десятилетие население этих населенных пунктов сократилось на 314 тысяч человек, говорится в исследовании РАНХиГС.

Главными факторами, приведшими к такому состоянию, исследователи называют падение численности населения, сокращение рабочих мест и снижение активности малого и среднего бизнеса. В результате закрытия градообразующих предприятий и устаревшей инфраструктуры многие малые города испытывают серьезные проблемы: разрушается коммунальная система, отсутствует современное транспортное сообщение, связь и медицинское обслуживание, наблюдается массовый отток молодёжи и старение населения.

– Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов, – цитируют исследование «Известия».

Заведующий лабораторией экономики развития Президентской академии Степан Земцов подчеркивает, что процесс сокращения численности населения и упадка малых городов может растянуться на несколько десятилетий. Однако он отметил, что подобные изменения не всегда неизбежны: появление новых экономических стимулов, таких как развитие логистических узлов, формирование промышленных и аграрных кластеров, инвестиции в туризм или возрождение местной промышленности, способно вернуть малым городам прежнюю значимость и оживить экономическую активность.