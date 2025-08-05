Только 14 % опрошенных смогли решить проблему жалобой в соответствующие структуры.

Опрос, проведенный среди представителей омского бизнеса, показал, что почти четверть предпринимателей Омска сталакивалась с корупцией. Данные отражены в докладе Управления губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2024 год. Всего в опросе принимало участие 300 бизнесменов.

В документе сказано, что от 16 до 22 % предпринимателей сталкиваются с ситуацией, когда приходится прибегать к денежному вознаграждению для достижения нужных решений со стороны органов власти.

Среди организаций, в которых предприниматели сталкивались с коррупцией, чаще всего упоминались органы охраны природных ресурсов и окружающей среды (4,2 % опрошенных), полиция и МВД (3,5 %), МЧС и пожарный надзор (3,4 %). Также предпринимателями отмечаются коррупционные проявления в судебной системе (1,7 %), прокуратуре (1,8 %), Роспотребнадзоре (2 %) и ряде других государственных структур.

В 2023 году доля предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, была выше. Лидирующие позиции среди коррупционно активных ведомств занимали Роспотребнадзор, а также структуры МЧС и пожарной службы (каждый с уровнем в 7 %).

Также сообщается, что ни один из опрошенных не сообщил о случаях взяточничества в Ростехнадзоре, органах, выдающих земельные участки, БТИ, Росреестре и ведомствах, занимающихся сферой торговли, общественного питания и услуг.

Большая часть опрошенных предпринимателей, которые сами сталкивались с коррупцией или слышали об этом от коллег (34,3 %), отметили, что после подачи жалобы у их предприятий возникли различного рода проблемы. Еще 31,4 % участников опроса заявили, что подача жалобы никак не повлияла на ситуацию. Лишь 14,3 % респондентов сообщили, что обращение в правоохранительные органы помогло разрешить проблему.