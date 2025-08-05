В ведомстве заявили, что более низкая стоимость жизни в регионе является ключевым фактором, но жители не согласны с этим.

Министерство труда и социального развития Омской области дало разъяснения относительно низкого уровня прожиточного минимума в регионе. Поводом послужила публикация на официальной странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте», где житель области поднял вопрос о низком значении данного показателя.

Министр отметила, что ключевой фактор, влияющий на величину прожиточного минимума в регионе, – это уровень потребительских цен. Она подчеркнула, что в Омской области стоимость товаров и услуг традиционно ниже, чем в большинстве сибирских субъектов.

– Прожиточный минимум – это социальный норматив, который позволяет определить круг людей, наиболее нуждающихся в помощи государства. В настоящее время определение региональных величин прожиточного минимума основано на утвержденных региональных коэффициентах (в Омской области он равен 0,87), – пояснила министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.

Чиновник подчеркнула, что прожиточный минимум выступает социальным индикатором, определяющим категорию граждан, нуждающихся в поддержке государства. Тем не менее местные жители выразили несогласие с таким подходом, заявляя, что стоимость продуктов и жилья в регионе не слишком отличается от цен в других российских регионах.

Отметим, что в Омской области прожиточный минимум установлен на следующих уровнях: для трудоспособного населения – 16 816 рублей, для пенсионеров – 13 268 рублей, для детей – 14 965 рублей.