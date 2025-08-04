Погода сегодня ночью не будет способствовать их рассеиванию.

Сегодня с 20:00 в Омске снова ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Как сообщает Минприроды, Обь-Иртышское УГМС объявило период НМУ первой степени опасности. Он продлится до 08:00. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха в Омске будет повышенным.

Отметим, что режим НМУ первой степени опасности объявляли в Омске и минувшей ночью. В результате сегодня утром пост в Кировском округе (3-я Любинская, 7) зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2 раза.

По данным открытых интернет-источников, сероводород ядовит. Вдыхание даже небольшого количества вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту. Большая концентрация приводит к судорогам, отеку легких, коме и смерти.