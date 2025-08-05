Помимо спиртного, опасность представляют сладкая газировка, кофе и крепкий чай.

Употребление алкоголя тесно связано с развитием инсультов, особенно у пациентов с существующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Эксперт акцентировал внимание на негативных последствиях употребления спиртных напитков даже при умеренных дозах.

Алкоголь способен вызывать такие патологии, как гипертония, нарушение функций печени и почек, способствовать накоплению избыточного холестерина, формирующегося на сосудистых стенках, повышая тем самым риск тромбоза мозговых артерий. Закупоривание кровеносных сосудов мозга становится основной причиной большинства инсультов.

– Те, кто употребляют алкоголь и уже перенесли инсульт, но не прекратили употребление алкоголя – у них возникает риск летального исхода, – отметил хирург в разговоре с Лентой.ру.

Доктор Умнов также обратил внимание на опасность злоупотребления различными типами популярных напитков, такими как сладкая газировка, энергетические напитки, содержащие искусственно добавленный сахар и химические добавки.

– В целом тонизирующие напитки с сахаром или без сахара негативно сказываются на здоровье сердца. Большинство инсультов происходят из-за того, что люди не контролируют давление, пульс, вовремя не обращаются к врачу, не принимают необходимые препараты и неправильно питаются. Если обратиться к кардиологу, то он обязательно скажет, что важнейшая задача – снижение нагрузки на сердце и улучшение кровообращения, – добавил врач.

Помимо алкоголя и газированных напитков, врач упомянул кофеиновые продукты – крепкий чай и кофе. Их чрезмерное потребление провоцирует учащение сердечного ритма, известное как тахикардия, что увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.