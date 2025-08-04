За две недели проводка унесла жизни двух человек.

Сегодня, 4 августа, СУ СК по Омской области сообщил о двух пожарах с погибшими. Возгорания в разных населенных пунктах произошли из-за неиспправности электрооборудования.

Следком сообщает, что в субботу, 2 августа, около часа ночи в поселке Алексеевский Горьковского района загорелся частный дом. В огне погибла 71-летняя пенсионерка. Почти двумя неделями ранее, 20 июля, около 5 часов утра сгорел дачный дом в СНТ «Кружевница», во время пожара погиб 68-летний пенсионер.

В обоих случаях возгорание произошло из-за неисправностей электропроводки. По обоим случаям проводится следственная проверка.

Омский следком также напомнил о необходимости проверки исправности электропроводки и бытовых электроприборов, при использовании которых нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, что использование проводов, кабелей и розеток с видимыми повреждениями, нарушением изоляции или следами перегрева может быть смертельно опасно, так же как и применение самодельных электрических приборов, удлинителей или устройств защиты от коротких замыканий и перегрузок.