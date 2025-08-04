Продавец утверждает, что на горящей спичке проявились черные силуэты целующейся пары.

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже необычной, как утверждает продавец, спички. Как рассказал омич, во время ее горения, он разглядел на спичке силуэты влюбленных. Данный «экспонат» предлагается за миллион рублей.

– Чиpкнул cпичку... Обычную, цeлую одну спичку. И чтo я вижу?! Oгонь pаздвoил итaк тoнкую из-за экoномии дpeвесины спичeчную трocтинку. Нaчaлоcь чтo-то нeпонятноe. Я ужe забыл и прo гaз, нaчал рaсcмaтривать, как на одном деревянном постаменте страстно целуются черные силуэты влюбленных! Спичку тут же вставил во временный каменный постамент, избавил от внешних действий среды – воздуха, влаги.. солнца, своих домашних животных... Хранится она как в колбе, что и будет сделано, когда будет все согласовано с покупателем, – говорится в объявлении.

Примечательно, что омич указал состояние товара как «новое».

– Спичка покрыта крепким стекловидным акриловым прозрачным лаком, который не бликует и не портит ее внешний вид, но помогает в сохранении от хрупкости. Этот бытовой незаметный жизненный сюр еще покажет миру законы справедливости, мудрости, как басня, не написанная и не изученная, но идущая в этот мир из космической ноосферы торсионных полей. А время покажет свое – то, что мы называем мгновением, искрой памяти, душевным восприятием, – добавил продавец.

В конце объявления омич указал, что ждет сообщений только от людей философской направленности и экзистенциального мышления, которые поймут и купят данный раритет.