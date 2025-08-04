Специалист рассказала, как правильно поступать с испорченными продуктами.

Если на продукте обнаружена плесень, лучше всего его выбросить, даже если пораженная зона невелика, предупреждает директор Центра компетенций по пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Эксперт рассказала, какие риски таит в себе употребление такой пищи.

- На самом деле плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают глубоко в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности. Более того, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, устойчивые к термической обработке и способные накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья», - цитирует слова Спеценко «Лента.ру».

По словам эксперта, наибольшую угрозу представляют мягкие продукты с большим содержанием влаги - это фрукты, овощи, хлебобулочные изделия и молочные продукты.

- В таких случаях даже при удалении видимой части плесени оставшаяся порция продукта может содержать токсичные вещества. Например, в орехах, крупах и джемах часто встречаются афлатоксины - опасные соединения, оказывающие негативное влияние на печень, - пояснила специалист.

Она добавила, что в редких случаях можно удалить плесень с твердых и мало влажных продуктов, таких как твердые сыры или сыровяленые колбасы. При этом необходимо срезать не только видимую плесень, но и дополнительно 1–2 сантиметра. Особое внимание стоит уделять цвету плесени: необычные оттенки или посторонний запах - однозначный признак того, что продукт нужно выбросить.

Спеценко подчеркнула, что плесневые грибы распространяются спорами, которые зачастую невидимы, но уже находятся на поверхностях. Поэтому она рекомендовала тщательно мыть посуду и холодильники после хранения продуктов с признаками плесени.

- Регулярное употребление даже небольших доз плесневых токсинов может привести к хроническим заболеваниям печени, аллергическим реакциям и ослаблению иммунной системы. В группе особого риска находятся дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Если есть сомнения в качестве продукта, разумнее отказаться от его употребления, - подытожила эксперт.

Для предотвращения порчи продуктов важно придерживаться правил хранения и внимательно следить за сроками годности.