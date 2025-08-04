Эксперт привел веские аргументы, почему для матери процесс кормления грудью полезен не меньше, чем для младенца.

Польза и необходимость грудного вскармливания для ребенка не вызывает ни у кого сомнений. Но для матери процесс кормления грудью полезен не меньше, чем для младенца. Предлагаем поговорить о том, почему кормить грудью важно и полезно для самой женщины и какие мифы существуют вокруг этого процесса. Подробнее об этом рассказывает специалист Областного центр общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Конарева.

Грудное вскармливание запускает в организме женщины целый спектр гормональных реакций. Чем чаще мама прикладывает малыша к груди, тем больше у нее вырабатывается окситоцина, благодаря которому уменьшается вероятность возникновения воспалительного процесса. Кроме того, окситоцин влияет на настроение – кормящая женщина чувствует себя более спокойной и счастливой.

Еще один положительный эффект грудного вскармливания женщины – профилактика раковых заболеваний. По данным исследований, в период лактации половая система находится в состоянии функционального покоя, риски развития онкологических процессов снижаются. То есть, чем больше ребенок находится на грудном вскармливании, тем ниже вероятность развития у женщины рака груди и репродуктивной системы.

Кормление грудью для женщины не только полезно, но и более удобно, чем искусственное вскармливание. Мама может довольно свободно перемещаться, потому что ей не нужно носить с собой смеси, баночки, воду – она в любом месте по требованию может покормить ребенка, не затрачивая дополнительных усилий.

Многих женщин пугает необходимость соблюдать диету во время грудного вскармливания. Но врачи говорят, что питание кормящей матери должно быть полноценным и разнообразным. В рационе кормящей мамы обязательно должен быть белок – «строительный материал» для производства молока, большое количество электролитов, то есть кальция, калия, магния и витаминов. Врачи рекомендуют добавлять в рацион по одному новому продукту в сутки и следить за самочувствием ребенка. По реакции ребенка будет понятно, можно женщине этот продукт или нет.

Задавались ли вы вопросом, сколько калорий сжигается при кормлении грудью? Оказывается, до 500 калорий в день, что аналогично количеству, сжигаемому за час езды на велосипеде. Подобные результаты дает и сцеживание. Такое дополнительное расходование калорий при грудном вскармливании поможет избавиться от лишних килограммов, набранных во время беременности, или же просто позволит съедать пару лишних пирожных без последствий для фигуры.

Продуктов, ускоряющих или останавливающих лактацию,по словам акушеров-гинекологов, не существует: на выработку молока не влияют ни горячий чай с молоком, ни витамины группы В. Количество молока зависит от водного рациона женщины – при обезвоживании организма лактация снижается. Поэтому при нехватке молока врачи советуют больше пить, а будет ли мама пить чай с молоком или другие напитки, по мнению специалистов, не так уж важно.

Существует распространенный миф: после родов должно быть много молока, чтобы ребенок сразу хорошо ел и набирал вес. Но на самом деле, по словам врача, на установление лактации обычно уходит около месяца.

Важно помнить, что в первые три дня у женщины вырабатывается только молозиво, похожее на молоко, но состоящее в основном из белка, без жиров и углеводов. В течение месяца после родов происходит замена молозива на полноценное молоко, и где-то через месяц у женщины устанавливается лактация и вырабатывается уже то молоко, которое в дальнейшем обеспечит полноценное питание ребенка.

Многих мам беспокоит, что ребенок на грудном вскармливании в первые дни теряет вес. По словам врача, потеря до 10 % веса – совершенно нормальный физиологический процесс, связанный с младенческим обменом веществ. Корректировать питание и вводить докорм в это время не требуется.

Один из самых распространенных мифов о грудном вскармливании – во время кормления грудью нет менструаций и беременность невозможна. Конечно, лактация – это довольно сильный фактор контрацепции, но полагаться на него можно не всегда. Нужно учитывать некоторые факторы, которые влияют на уровень выработки пролактина. На что нужно обращать внимание.

Чем больше времени проходит после родов, том меньше организм матери вырабатывает пролактин, поэтому, когда ребенку исполняется полгода, есть вероятность, что уровень пролактина в крови окажется недостаточным, чтобы тормозить овуляцию.

Нерегулярные кормления, редкие прикладывания ребенка к груди могут вызвать снижение секреции пролактина (сдать анализ на пролактин). Перерывы между кормлениями должны составлять около трех часов и не более пяти. Если режим питания у ребенка другой, то появляется шанс, что угнетение овуляции будет недостаточным.

Введение докорма или прикорма уменьшает стимуляцию рецепторов, ответственных за лактацию, это может повлиять на выработку молока и на обратную регуляцию секреции гормонов. Если решено добавить ребенку молочные смеси или другой прикорм, исключение составляют вода и соки, то женщине нужно начать предохранятся.

Пользу грудного молока для ребенка переоценить невозможно. Природа создала этот уникальный продукт для того, чтобы малыш после рождения, в первые месяцы своей жизни, получал идеальное питание, которое покрывает все его потребности в пище и жидкости. Но только пищевой ценностью роль грудного молока не ограничивается. Помимо удовлетворения потребностей ребенка в питании и питье, процесс кормления грудью развивает, защищает от проблем со здоровьем как малыша, так и его маму, а также закладывает основы близких отношений с матерью.