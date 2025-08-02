Погибший женился два года назад.

Сегодня, 2 августа, в поселке Горячий Ключ состоялось прощание с погибшим на СВО Вячеславом Чайкиным. Об этом сообщила администрация Дружинского сельского поселения.

Вячеслав Чайкин родился в 2000 году в поселке Горячий Ключ. После окончания школы юноша поступил в Омский региональный колледж, где освоил профессию повара. В 2019 году молодого человека призвали на срочную службу, где он попал в состав ракетных войск и вскоре подписал свой первый контракт.

Вернувшись домой в 2022 году, он продолжил трудовую деятельность по своей «мирной» специальности. В августе 2023 года Чайкин женился.

Зимой этого года омич повторно заключил контракт с министерством обороны и отправился служить в зону проведения СВО. При освобождении Курской области боец героически погиб, выполняя боевую задачу.