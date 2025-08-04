Госдума хочет запретить кормление животных возле многоквартирных домов.

Россиянам напомнили о штрафах за кормление голубей. Отвечать по закону придется не за саму процедуру, а за ее последствия – если угощение пернатых приведет к созданию санитарно-эпидемиологических угроз.

– За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), такая судебная практика есть, – отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат озвучил и суммы штрафов: для граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Ответственность при повторном нарушении вырастает: для физлиц – от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 до 400 тыс. рублей.

Информация о голубях появилась на фоне обсуждений в Госдуме законопроекта, который запретит кормление животных возле многоквартирных домов, а также социальных объектов – школ, детских садов, больниц, стадионов. В телеграм-канале депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной подробно изложены все пункты этого спорного документа.

На территории России, по официальным данным, обитает девять видов голубеобразных. Селятся они в городских многоэтажках, излюбленные места – чердаки и вентиляционные окошки. На такой высоте почти нет хищников, так что им вполне комфортно и безопасно.

Голубей нередко именуют крылатыми крысами за всеядность и бесстрашие – они мало кого боятся в городе. Голуби переносят опасные для человека заболевания: кишечные инфекции, грипп, туберкулез, сальмонеллез, орнитоз. Как считает доктор биологических наук, доцент, заведующий лабораторией мониторинга биологического разнообразия ОНЦ СО РАН Сергей Соловьев, в городе больше половины голубей инфицированы.

– До 60 % птиц больны орнитозом – это болезнь, которая по клиническим проявлениям напоминает воспаление легких. Больного голубя видно по грязному и неряшливому оперению. Отдельная просьба к омским мамам: не подпускайте детей к таким голубям! – предупреждает Соловьев.

Голубей следует кормить, если уж совсем так хочется, в парках и скверах. Рядом с жильем они не нужны, так же как и рядом с больницами, детскими садами, школами и т. д. У аэропортов с ними борются с помощью акустических отпугивателей, бывает, заводят крылатую команду охранников, берут на довольствие естественного врага голубей – коршуна. На элеваторах повсеместно проводят мероприятия по деорнитизации: в сельском хозяйстве голубь считается вредителем.