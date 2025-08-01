В Большереченском зоопарке маленький сумчатый всё чаще выходит из укрытия и привлекает внимание посетителей.

Малыш серого кенгуру постепенно начинает выходить из сумки матери и осваивать пространство вольера. Об этом сообщили в пресс-службе Большереченского зоопарка.

- Этот этап знаменует начало самостоятельной жизни маленького кенгуру, пусть даже мама всё ещё рядом и держит наготове свою тёплую «авоську», - отметили сотрудники зоопарка.

Кроме того, сейчас кенгуренок возвращается в сумку не только за едой, но и для защиты. Сотрудники зоопарка приглашают посетителей понаблюдать за этими удивительными сумчатыми.

Напомним, что в конце июня региональный минкульт сообщал, что малыш боялся выходить из сумки и редко показывался публике.