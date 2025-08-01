Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

5 августа болельщики смогут увидеть команду в действии и поддержать ее перед стартом чемпионата.
Открытая тренировка хоккейного клуба «Авангард» запланирована на 5 августа в 10:30. Мероприятие организуют специально для болельщиков и представителей СМИ. Оно ознаменует официальный выход команды из отпуска и старт подготовки к следующему хоккейному сезону.
Вход для болельщиков будет свободный. Доступ к площадке начнется в 9:30 утра, когда откроется павильон R входной группы.
Организаторы призывают публику прийти заранее, подготовить соответствующую атрибутику и плакаты, продемонстрировать активную поддержку любимой команды.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов омского «Авангарда» попал габаритный словак Михал Чайковски.
Мария Филимонова
·Спорт

5 августа болельщики смогут увидеть команду в действии и поддержать ее перед стартом чемпионата.
Открытая тренировка хоккейного клуба «Авангард» запланирована на 5 августа в 10:30. Мероприятие организуют специально для болельщиков и представителей СМИ. Оно ознаменует официальный выход команды из отпуска и старт подготовки к следующему хоккейному сезону.
Вход для болельщиков будет свободный. Доступ к площадке начнется в 9:30 утра, когда откроется павильон R входной группы.
Организаторы призывают публику прийти заранее, подготовить соответствующую атрибутику и плакаты, продемонстрировать активную поддержку любимой команды.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов омского «Авангарда» попал габаритный словак Михал Чайковски.
Мария Филимонова