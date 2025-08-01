Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха составит комфортные +20...+25 °C.

Завтра, 2 августа, местные жители будут отмечать День Омской области и День города Омска. Однако погода решила подпортить омичам праздник.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха установится в районе +20...+25 °C. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой и градом. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В некоторых районах порывы усилятся до 16 м/с.
Напомним, что вечером омичей ждут концерты звезд под открытым небом. Ранее было названо их расписание.
1020Мария Филимонова
·Общество

Температура воздуха составит комфортные +20...+25 °C.

Завтра, 2 августа, местные жители будут отмечать День Омской области и День города Омска. Однако погода решила подпортить омичам праздник.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха установится в районе +20...+25 °C. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой и градом. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В некоторых районах порывы усилятся до 16 м/с.
Напомним, что вечером омичей ждут концерты звезд под открытым небом. Ранее было названо их расписание.
1020Мария Филимонова