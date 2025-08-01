Сервис ожидает высокий спрос после праздника.

Популярный сервис такси «Яндекс Go» предупредил омичей о значительном росте цен в субботний вечер, 2 августа, когда омичи будут праздновать День города. Повышение стоимости составит от 20 до 30 %, поскольку сервис ожидает повышенный спрос на перевозки из-за массового скопления людей.

– Пик заказов ожидается поздно вечером – с 22:00 до 23:00, когда люди начнут разъезжаться по домам. В некоторых городах спрос на такси после завершения массовых мероприятий снижается уже в районе 24:00, но в Омске жители могут активно ездить на такси вплоть до 4 утра, – сообщает пресс-служба сервиса.

Наиболее загруженные участки дорог ожидаются на улицах Булатова, Фрунзе, Гагарина, Ленина и возле Соборной площади. Здесь пассажиры смогут столкнуться с длительным временем ожидания машины, которое может достигать 10–15 минут, а поиск подходящего водителя значительно усложнится.

Например, поездка из центральной части города на улицу Перелета, которая обычно обходится пассажирам в пределах 240–270 рублей, завтра обойдется в среднем в 360–430 рублей. Увеличенная цена связана с высоким коэффициентом спроса.