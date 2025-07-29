Омск-Информ
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·Общество

После концерта запланированы 30 автобусов и 10 троллейбусов.

В субботу, 2 августа, после Дня города омичей обещают развезти по домам. Сообщается, что к 23:00 к остановочным пунктам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» поданы дополнительные 30 автобусов и 10 троллейбусов.

Мэр Омска Сергей Шелест уточнил, что транспорт поедет по самым востребованным маршрутам. Отправление автобусов и троллейбусов запланировано с 23:00, после завершения праздничного концерта, а также с учетом времени подхода пассажиров и наполняемости салонов.

Ранее сообщалось об изменении движения транспорта 1 и 2 августа.

·Общество

После концерта запланированы 30 автобусов и 10 троллейбусов.

В субботу, 2 августа, после Дня города омичей обещают развезти по домам. Сообщается, что к 23:00 к остановочным пунктам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» поданы дополнительные 30 автобусов и 10 троллейбусов.

Мэр Омска Сергей Шелест уточнил, что транспорт поедет по самым востребованным маршрутам. Отправление автобусов и троллейбусов запланировано с 23:00, после завершения праздничного концерта, а также с учетом времени подхода пассажиров и наполняемости салонов.

Ранее сообщалось об изменении движения транспорта 1 и 2 августа.