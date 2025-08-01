До мобилизации он был вахтовиком.

На специальной военной операции погиб мобилизованный из Омской области Илья Рудаков. Об этом сообщила администрация Усть-Ишимского района.

Рудаков родился в селе Усть-Ишим, обучался в местной школе. В 2012 году проходил срочную службу в армии. После демобилизации получил профессию техника-механика и работал вахтовым методом.

Осенью 2022 года его мобилизовали на СВО. В феврале этого года Рудаков погиб, выполняя боевые задачи на территории Курской области. Из жизни боец ушел в звании гвардии рядового.

Ранее у родственников не было возможности похоронить солдата. Прощание состоится завтра, 2 августа, в селе Усть-Ишим.