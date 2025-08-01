Омск-Информ
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·Спорт

По данным источника, клуб расторг с ним контракт.

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг соглашение с белорусским нападающим Игорем Мартыновым. По данным журналиста Belarushockey Степана Воронкова, клуб перезаключит с ним новое соглашение.

Напомним, что в минувшем сезоне Мартынов сыграл в 72 матчах, забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заключил контракт с нападающим из «Северстали» Михаилом Котляревским.

1023Мария Филимонова
·Спорт

По данным источника, клуб расторг с ним контракт.

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг соглашение с белорусским нападающим Игорем Мартыновым. По данным журналиста Belarushockey Степана Воронкова, клуб перезаключит с ним новое соглашение.

Напомним, что в минувшем сезоне Мартынов сыграл в 72 матчах, забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заключил контракт с нападающим из «Северстали» Михаилом Котляревским.

1023Мария Филимонова