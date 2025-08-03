Преподаватель иностранных языков рассказывает, почему ученики продолжают приходить и заниматься иностранными языками

Говорят, сейчас нужно срочно изучать китайский язык. Немудрено – Россия и Китай стали очень серьезными партнерами в бизнесе и культуре.

Кажется, это когда-то давно всем и каждому необходимо было учить английский – ну как же, международный язык ведь. И до сих пор, несмотря на «моду» на китайский язык, люди продолжают изучать английский. И не только английский, но и другие языки вроде испанского или немецкого. И не только в школе, потому что в расписании так написано. Люди во взрослом возрасте приходят и записываются к репетиторам, ходят на занятия в языковые школы. Вопрос – какая цель?

Об этом рассказывает Виталина Репина, преподаватель английского и испанского языков.

– Виталина, расскажите, как долго вы уже преподаете иностранные языки?

– Я начала преподавать со студенческих времен – с последних курсов. А вуз я окончила в 2014 году. Причем изначально это была просто подработка, а потом мне очень понравилось быть преподавателем. Так как я училась по специальности лингвиста-переводчика, а не педагога, мне понадобилось самостоятельно изучить именно все необходимые методики для преподавания. Естественно, опыт более старших, опытных коллег также очень помог.

Сначала работала с детьми в разных языковых центрах. Но с началом ковида, когда мы перешли полностью в онлайн, я поняла, что в таком формате мне очень удобно и комфортно работать. И вышло так, что я полностью перешла на работу с взрослыми учениками – уже, по сути, шесть лет не работала с детьми.

– Почему вы сменили фокус? В онлайне с детьми не так удобно работать? Или есть какая-то другая причина?

– Онлайн с детьми заниматься можно, но для этого необходимы специальные методы. Более того, не у всех детей есть техническое оснащение дома. В небольших группах или индивидуально – нет вообще никаких проблем для работы с детьми онлайн. Но я лично считаю, что для детей очень важно именно общение лицом к лицу. Им важно потрогать книгу, писать от руки, смотреть вживую на преподавателя.

Работать со взрослыми я начала потому, что решила перейти к более высокому уровню. Школьная программа все же – это всегда одно и то же. Взрослый же человек может задавать более интересные задачи и специфические запросы. К примеру, язык для бизнеса или медицины – и все это может быть очень сложно. Так что это позволяет держаться в тонусе, продолжать повышать свой уровень.

– Вы преподаете еще и испанский. Испанский чаще изучают школьники или взрослые?

– Испанский язык непопулярен среди школьников. В наших школах вообще мало где преподают испанский, и среди моих учеников изредка встречались разве что очень увлеченные дети. А вот среди взрослых – напротив. Я бы даже сказала, что очень часто. Кто-то изучает этот язык для путешествий. Кто-то для того, чтобы потенциально переехать в Испанию или страны Латинской Америки. А кто-то даже просто «по велению души». Или же изначально у человека было какое-то хобби – например, латиноамериканские танцы – и человек решил погрузиться в него больше.

Причем с испанским есть интересный момент: у людей обычно нет какой-то жесткой необходимости, жесткого прессинга – тот же английский и так все знают и надо срочно учить или же срочно нужно для поступления в вуз. Испанский язык вообще часто приходят изучать именно увлеченные люди, которые именно хотели бы выучить не от необходимости, а для себя. И ведь еще сам язык в большой мере диктует вот это мышление, отношение к миру. Так что на уроках испанского языка у меня выходит даже атмосфера более спокойная и расслабленная. Даже я сама начала изучать испанский язык только по той причине, что звучит красиво! И таких учеников, которые «на одной волне» со мной, оказалось очень много.

– Так все-таки какая главная причина – по крайней мере, среди ваших учеников – изучать иностранные языки?

– Естественно, я буду говорить в первую очередь насчет взрослых людей. И подавляющее большинство среди моих учеников говорят о том, что они изучают новый язык, чтобы развивать мозг. Это сейчас новый модный тренд. Речь о том, что люди, которые говорят на нескольких языках, дольше сохраняют здоровье мозга, сохраняют когнитивные способности. И исследования показывали, что билингвы или (тем более) мультилингвы могут избежать снижения работоспособности мозга аж на десять лет позднее.

У меня есть ученица, которая очень сильно переболела коронавирусом. И она ощутила негативные последствия уже после того, как вылечилась: ухудшилась память, стала быстрее теряться концентрация. И врачи посоветовали ей изучать новый язык. И спустя несколько лет она говорит о том, что да, позитивный эффект есть.

Надо отметить, что взрослая аудитория иногда бывает более капризная, чем детская. Люди приходят со своими установками, убеждениями. И люди хотят быстрый результат. В итоге они быстро теряют мотивацию. Через месяц-два уже перестают заниматься и уходят. Я всегда говорю своим ученикам, что самое важное – наслаждаться процессом. Тем более что процесс изучения языка бесконечен! Даже я как преподаватель должна всегда оставаться учеником!

– Но если люди приходят для общего развития, то почему они так сильно переживают о немедленных результатах?

– Синдром отличника: если я пришел, мне нужно выжать максимум. Но максимум не всегда получается. И это абсолютно нормально. У взрослых людей всегда очень много дел, часто эти дела занимают много времени и на них тратится много энергии. И я как преподаватель всегда здесь именно для того, чтобы помочь и поддержать.

– А еще какие-то причины есть? Например, для подготовки к поступлению в вуз.

– Расширение кругозора – еще одна большая причина. Это достаточно пространно звучит, но сейчас объясню. Новые языки позволяют открыть для себя вещи, которые были недоступны. Например, тексты, научные работы. Не для всего есть переводы – и не для всего есть качественные переводы. И не все переводы выходят сразу после выхода текстов. То есть такие вещи актуальны, скажем, для работников IT-сферы или медицины, короче говоря, тех сфер, где необходимо постоянно повышать свой уровень и изучать новое.

Еще один аспект – банально увеличить понимание культуры. Есть разница между тем, что ты смотришь даже обычный художественный фильм в переводе и в оригинале! Все-таки много чего теряется в переводе. Плюс ко всему, появляется возможность общаться с людьми по всему миру, находить знакомства. Причем ведь бывает, что человек без знания языка переезжает в другую страну и так и не учит местный язык, потому что живет в районе, где в этом нет необходимости.

– Появлялись ли у вас или ваших учеников знакомства за счет изучения иностранных языков?

– Да! Например, в Омске я познакомилась с женщиной из Колумбии. Если бы я не знала язык, то этого бы не случилось. Эта женщина уже вернулась обратно в Колумбию со своей семьей, но мы до сих пор иногда общаемся, и она даже рекомендовала меня в качестве преподавателя – по русскому языку.

И это только один пример. И это только испанский язык!

А среди учеников – ну, к примеру, одна из учениц вышла замуж лет шесть назад. Тоже из Латинской Америки – тоже испанский язык. Кто-то находит работу, где этот язык оказывается необходим. Другая ученица была одной из тех, кто пришел заниматься чисто для себя, для души. А потом она переехала в Испанию – причем этого изначально вообще не было в планах. Естественно, знание языка позволило очень быстро адаптироваться и влиться в культуру.

Так что язык действительно открывает границы, иначе и не скажешь.

– Спасибо огромное, Виталина, за интересную беседу.