Популярный маршрут, связывающий ж/д вокзал с Левобережьем, теперь будет ходить до микрорайона Зеленая Река.

С 1 августа возобновляется движение общественного транспорта через открытый после масштабной реконструкции бульвар Архитекторов. Там, в частности, будет ходить троллейбус № 7, маршрут которого существенно изменится.

Ранее он соединял ж/д вокзал и поселок Солнечный, с завтрашнего дня «семерка» будет ходить в микрорайон Зеленая Река на улице Волгоградской. Недавно в этом районе построили новую дорогу по улице Дергачева, где обустроили контактную сеть, разворотную площадку и диспетчерский пункт.

Из микрорайона Зеленая Река 7-й троллейбус будет следовать по улицам Волгоградская, Лукашевича, проспекту Комарова, улицам Перелета и Крупской, объезжая 5-й микрорайон, Прибрежный и Кузьминки, далее поднимется по бульвару Архитектору к остановке «Поворотная» и поедет по привычной схеме: ул. 70 лет Октября и Енисейская, Ленинградский мост, проспект Маркса, железнодорожный вокзал.

В 2026 году через бульвар Архитекторов начнут ходить еще два троллейбуса – № 5 и 10.