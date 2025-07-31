Омск-Информ
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·Спорт

Сцена происходила в роскошном ресторане Питера с видом на Казанский собор. 

Вчера, 30 июля, 24-летний нападающий «Авангарда»  Дмитрий Рашевский сделал предложение своей возлюбленной. Трогательное событие произошло на родине хоккеиста, в Санкт-Петербурге.

Пара ужинала в роскошном ресторане с видом на Казанский собор. Внезапно форвард встал на одно колено и протянул своей избраннице Марии обручальное кольцо в красной бархатной коробочке.

Девушка растерялась  и растрогалась, но ответила однозначное «Да». Очевидцы зарождения новой семьи принялись снимать эту сцену на свои телефоны. Дата свадьбы пока не известна.

Отметим, что Дмитрий Рашевский подписал контракт с омским клубом 27 июня. 

·Спорт

Сцена происходила в роскошном ресторане Питера с видом на Казанский собор. 

Вчера, 30 июля, 24-летний нападающий «Авангарда»  Дмитрий Рашевский сделал предложение своей возлюбленной. Трогательное событие произошло на родине хоккеиста, в Санкт-Петербурге.

Пара ужинала в роскошном ресторане с видом на Казанский собор. Внезапно форвард встал на одно колено и протянул своей избраннице Марии обручальное кольцо в красной бархатной коробочке.

Девушка растерялась  и растрогалась, но ответила однозначное «Да». Очевидцы зарождения новой семьи принялись снимать эту сцену на свои телефоны. Дата свадьбы пока не известна.

Отметим, что Дмитрий Рашевский подписал контракт с омским клубом 27 июня. 