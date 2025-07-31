Владимира Грунина знали как преподавателя, умеющего просто объяснить сложные вещи.

Омский государственный технический университет сообщает о кончине известного ученого, преподавателя вуза Владимира Грунина. Он умер 29 июля на 86-м году жизни.

Владимир Грунин окончил Омский политех в 1969 году, он является одним из первых выпускников кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий». После получения диплома молодой специалист получил предложение остаться на кафедре в должности ассистента.

В 1977 году Владимир Кузьмич защитил кандидатскую диссертацию, посвященную технологии получения дисперсного углерода. Позже Грунина пригласили в НИИ технического углерода, где он занимался созданием пироуглерода, участвовал в научных конференциях, сотрудничал с Академией наук СССР.

С 1998 по 2022 год Владимир Грунин преподавал в ОмГТУ, руководил дипломными проектами студентов, подготовил десятки методических пособий и учебных материалов, которые и сейчас используются в вузе. Студенты отзывались о Грунине как о преподавателе, умеющем просто объяснить сложные вещи.

Прощание с Владимиром Груниным состоится в Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Перелета.