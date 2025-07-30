Глава региона поручил подготовить указ, отменяющий предыдущий документ.

Сегодня, 30 июля, громкая коммунальная история получила продолжение. Ранее сообщалось, что прокуратура Омской области подала иск в суд о признании незаконным повышения платы за отопление. После проверки в надзорном ведомстве выяснили, что указ губернатора и приказы РЭК незаконно повлекли за собой увеличение предельного индекса с 16,1 до 39,6.

Установлено, что РЭК Омской области при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «Тепловая компания» без оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков. В документ включили мероприятия, которые не обеспечены финансированием: обследование и замену сетей на сумму 200 млн рублей. Эти дополнительные затраты в итоге легли в июльские счета омичей за отопление. В результате с 1 июля выросла плата за отопление, поставляемое предприятиями «Омск РТС» и «Тепловой компанией».

Надзорное ведомство запретило применять увеличенный тариф до рассмотрения исков.

– Прокуратура потребовала признать указанные нормативные акты не действующими, запретив применение оспариваемых актов до рассмотрения исков по существу, – отметили в прессе-службе прокуратуры.

Глава региона отреагировал на ситуацию. Как уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, Виталий Хоценко накануне поручил подготовить документ, отменяющий первоначальный указ. Как оказалось, его подписал исполняющий обязанности главы региона.

– Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне на основании обращения от АО «Тепловая компания», отказывающейся от мероприятий инвестиционной программы, поручил подготовить указ, отменяющий документ, подписанный ранее исполняющим обязанности, о повышении индекса. Указ сейчас проходит согласования, – отметила Мина Ахвердиева.

Отметим, что представления получили губернатор, мэр, председатель горсовета и директор «Тепловой компании».