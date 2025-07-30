Нападающий изъявил желание играть за магниторскую команду, формально находясь на контракте омского клуба.
Главный тренер магниторского «Металлурга» Андрей Разин откровенно раскрыл подробности подписания нападающего Владимира Ткачева. Оказывается, форвард лично вел переговоры о своем переходе, формально находясь в «Авангарде».
- Ситуация начала развиваться, с моей точки зрения, на Матче года 13 июля, когда Владимир сам подошел ко мне. Мы с ним долго общались один на один, он тогда сказал, что хочет играть в «Металлурге», - цитирует Разина ТАСС. - Я был сильно удивлен тем, учитывая, что тогда у него был «тяжелый» контракт с «Авангардом», но к его расторжению, видимо, все и шло.
Сам наставник признался, что не очень верил в переход Ткачева.
- Я ответил ему, что тоже очень хочу, чтобы он перешел к нам, но давал, наверное, в районе нуля процентов, что это случится. Разговор у нас тогда состоялся очень хороший. Я рассказал ему о своих некоторых требованиях, и его ответы мне понравились, - добавил Разин.
Отметим, что «Металлург» подписал контракт на два года с Владимиром Ткачевым 28 июля. 29 июля форвард прибыл в Магниторск. Форварду заплатят 65 млн рублей за первый сезон.