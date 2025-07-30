Федеральное издание опубликовало спецпроект с исследованием о маслах, которые производят на омском предприятии.

Издание РБК опубликовало исследовательский спецпроект о белых маслах, которые производит компания «Газпромнефть – смазочные материалы». В нем говорится о технологии создания, сферах применения и значимости производства в Омске для российской экономики и потребителей.

– Белые масла нашего производства уже активно используются на российских предприятиях, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Мы фиксируем стабильный рост интереса к данному продукту, а главное, имеем производственные мощности, чтобы удовлетворить его. До конца 2025 года компания готова обеспечить более 30 % потребности российского рынка белых масел. Это позволит целому ряду предприятий пищевой, косметической, фармацевтической и медицинской отраслей увеличить темпы развития и быть гибкими в выборе качественного сырья.

Весной 2025 года на омском заводе начали выпускать белые масла из отечественной базы. Такие масла безопасны для человека, потому что проходят сложную технологию очистки. Масла не имеют запаха и вкуса, они прозрачны, химически и биологически нейтральны. Такие свойства позволяют применять продукцию в косметической, пищевой, медицинской и фармацевтической отраслях.

– Запуск масштабного производства белых масел в России – это еще один важный и уверенный шаг в сторону создания отечественной продукции мирового уровня, – отметил генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Александр Иванов. – Ведь данные смазочные материалы применяются в сферах, без которых невозможно представить жизнь человека – пищевая, фармацевтическая, медицинская, косметическая. Это история не только про экономику, но и про уверенность в качестве продукции. Мы не можем быть до конца уверены в безопасности зарубежной продукции, тщательности проверок и прозрачности логистических цепочек в нынешнем геополитическом контексте. А в том, что российские компании с громким именем дорожат своей репутацией и выведут на рынок только тот продукт, в качестве которого не сомневаются, можем.

В спецпроекте особое внимание уделили исследованию широкого числа сфер, где белые масла можно использовать. Например, с их помощью смазывают контейнеры и формы при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, обрабатывают овощи, фрукты, сыры, замороженное мясо, полуфабрикаты и куриные яйца. Также их добавляют в составы кремов, масок, мазей, губных помад и кормов для питомцев.

– Белые масла – это перспективные и экологичные смазочные материалы высочайшей степени очистки, – сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Учитывая их востребованность в промышленности, старт производства с использованием отечественного сырья является событием государственного масштаба для России. Химическая и биологическая нейтральность полученного продукта позволяет нам быть полностью уверенными в его качестве, чистоте и экологичности.

Долгое время на российском рынке белых масел была представлена преимущественно зарубежная продукция, потому что для производства в промышленных масштабах нужны уникальные технологические возможности. Омский завод освоил собственную технологию производства благодаря запуску комплекса гидпроизодепарафинизации (ГИДП). Качество и безопасность продукции подтвердил Роспотребнадзор, ГОСТ и «Евразийский реестр пищевых смазочных материалов».