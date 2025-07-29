В 2025 году в афише традиционные и новые мероприятия.

Сегодня, 29 июля, в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке и празднованию Дня Омской области и Дня города Омска журналистам рассказали о том, как создается настроение и идет подготовка к мероприятиям.

Начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню города Омска, заранее, чтобы создать атмосферу предвкушения событий.

– Традиционно они у нас начинаются с окраин к центру, на отдаленных территориях мы проводим концертные программы. Помимо этого, в каждом микрорайоне проходят праздники, которые организуют комитеты территориального общественного самоуправления, называется этот проект «КТО С НАМИ 2025? День города начинается с тебя!». В канун Дня города мы подводим итоги городского конкурса по благоустройству территорий «Омские улицы», – рассказала вице-мэр города Омска Инна Елецкая.

1 августа на улице Музейной в 12:00 начнется фестиваль народных промыслов и ремесел «Город мастеров». Уже известно, что будет представлено творчество ста мастеров, омичей и гостей города. В 16:00 откроется выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». В этом году она пройдет в 73-й раз, девиз ее: «Во славу былого, во имя будущего…». Центральной станет экспозиция 6-метрового «Вечного огня».

2 августа с 8:00 стартует Сибирский международный марафон, завершится он к 14:00. И все мероприятия этого дня – основного для празднования – посвящены молодежным направлениям. С 12:00 добро пожаловать на ул. Чокана Валиханова, здесь омичей и гостей города ждет проект «Молодежный. Творческий», где будут представлены творческие мастерские детских школ искусств, а также фестиваль настольных игр – проект омских муниципальных библиотек «Молодежный. Интеллектуальный». В полдень в сквере им. А. Т. Алтунина впервые пройдет праздник спорта, циркового искусства и воздушной гимнастики. Ведущим программы «Молодежный. Цирковой» будет директор Омского государственного цирка Виталий Доля.

В сквер имени Дзержинского ждут семьи Омска, эта локация по традиции отдана семейным мероприятиям, а программу назвали, конечно же, «Молодежный. Семейный».

– Проект «Модно в Омске» любим всеми гостями праздника, это возможность увидеть модные показы, получить необыкновенную, эксклюзивную прическу. В дефиле будет представлена одежда только омских дизайнеров, нам есть чем гордиться в этом отношении, – сказала вице-мэр города Омска Инна Елецкая. – И еще, Омск – молодежная столица России, мы в этом году решили представить мастеров по плетению кос и искусство татуировок хной. Тему молодежной столицы здесь же продолжит граффитист, который изобразит на большой панели свою интерпретацию символа молодежной столицы.

Впервые в Омске будет реализован проект «Молодежный. Театральный», он будет проходить на сцене у драмтеатра с 12:00, с 14:00 состоится «Молодежный. Кинематографический» – это про кино, будет задействована новая локация – Городской сад.

Омичи могут принять участие в коллективном рисовании омских курантов, часы на Любинском уже стали негласным символом этого Дня города и Дня Омской области. В 15:00 куранты будут запущены.

На площади Победы традиционно пройдет международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири». Примут участие в нем представители России, Казахстана и Республики Беларусь.

«Омская крепость», безусловно, традиционно примет омичей и гостей города Омска. В эти дни здесь и на территории парка Победы будут проходить военно-исторические фестивали, фестивали исторической реконструкции. Вся программа по ссылке.

Из звезд в праздничный субботний день на сцену выйдут группы «Братья Грим» и «Инь-Ян», а также Юлианна Караулова и Виталий Гогунский, а хедлайнером станет «Дискотека Авария».