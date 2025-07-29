Жителю Большереченского района дали 300 часов исправительных работ.

В Большереченском районе у сельчанина конфисковали мопед в доход государства за управление им в состоянии опьянения.

Местный суд вынес приговор 29-летнему сельчанину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что в марте 2025 года житель райцентра пьяным рассекал на мопеде Tank. На одной из улиц его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, у сельчанина забрали его мопед. Приговор уже вступил в законную силу.