Воды и электричества нет, ротавирус косит туристов, в номерах не убирают, зато кругом нереальная красота.

Отпускной сезон 2025 года должен озолотить Абхазию, потому что туристы из России хлынули потоком на Черноморское побережье Кавказа. Родной Краснодарский край в этом году из-за крушения нефтеналивных танкеров свою репутацию подпортил, за границу ездить стало опасно, а потому все дружно вспомнили про Гагры и Пицунду, Сухум и Новый Афон.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», именно Абхазия стала абсолютным лидером среди пляжных направлений этого лета, опередив Турцию и Египет.

Для россиян в Абхазии действует безвизовый режим. Для прохождения границы достаточно российского или заграничного паспорта, для детей – свидетельства о рождении. С таможни и начинаются проблемы туристов.

– На границе в Абхазией дурдом, народу тьма. В зале кондиционер дует почему-то теплым воздухом. Дети орут, мамашки ругаются, час в очереди стояли в духоте и толпе, но наши российские таможенники еле-еле шевелятся. В Абхазии на таможне забежал мужик в автобус, одним глазом всем в паспорта посмотрел и пропустил, – рассказывает омичка Елена.

Елена вместе с дочерью поселились в Гаграх в отеле, а так для курортников в Абхазии доступно несколько вариантов размещения. Есть пансионаты и санатории, где можно жить и проходить лечебные процедуры. Есть гостиницы и люксовые отели. Также можно снять коттедж, квартиру или комнату.

– В отеле сервис никакой. В номере не убирают, вешалка для полотенец выпадает. Фен в туалете, но розетки там нет. Сушить голову приходилось в коридоре. Пришли с пляжа, а света и воды нет, – делится омичка.

В Абхазии действительно случаются веерные отключения электричества, то есть вы можете вернуться с пляжа и мариноваться в ожидании, пока заработает вентилятор, а в кране снова появится вода.

Сервис в отелях не критикует только ленивый. К морю приезжает масса народу, но за чистоту и порядок здесь будто не переживают.

– В номере ни разу не убирались, коридор мыли через раз, – вспоминает отдых Елена. – Сама унитаз мыла ершиком и шампунем. Мусор тоже сами выносили из номера. За бумагой туалетной, полотенцами сама ходила и просила.

Отдельная история – еда. В отеле, где жила Елена, были предусмотрены завтраки. Еда простая, но… плохо приготовлена. Картошку могут подать недоваренную, сосиски – самые дешевые, пельмени серые. Хотя были и блины, и тушеная курица, и каши на молоке. Много овощей. При этом полное отсутствие кофе.

Если питаться в кафе, цены кусаются. За два салата «Цезарь с курицей», язык с черносливом и сыром, колу и два кусочка хлеба с Елены взяли 1360 рублей.

– А вообще еды тут полно, на каждом шагу что-то жарят, пекут, столовые, кафе, рестораны и т. д. Если хочешь поесть что-то горячее, выбор большой, – говорит омичка. – И все занято! Очень много туристов из России.

А вот с водой здесь просто беда: нельзя пить ни из-под крана, ни даже кипяченую – только бутилированную воду из магазина. Морскую воду лучше не глотать, особенно после дождя или шторма. Антисанитария на абхазских курортах фантастическая. Подцепить кишечную инфекцию здесь можно запросто, что может сильно омрачить отдых.

– Море в Гаграх не очень, мягко говоря. С города в него стекают ручейки и пахнут канализацией. Я не видела ни одного абхаза, который бы купался в море. Мне кажется, что чистое море в селах и деревнях, но не в городах, – делится еще одним наблюдением туристка из Омска.

В Абхазии любят наличку, но если ее нет совсем, можно переводом. В банкоматах можно снимать всего 5000 рублей в день, если больше, то предусмотрена комиссия. Карты платежной системы «МИР» принимают в мини-маркетах и магазинах, кафе. Цены на продукты такие, как в Омске, а вот фрукты стоят дороже.

– Лежаки на пляже платные, хотя в первый день мы пришли на пляж, никто не предупреждал об этом. Стоит 500 рублей на весь день за два лежака и зонт. По пляжу ходят и орут смешно: «Холодный пива, горячий кукуруза, сладкий сахарный колечка!». У них с родами в русском нелады, – вспоминает омичка.

Большинство достопримечательностей сосредоточено в старой части Гагры, например Гагрская колоннада. Обязательно нужно съездить на озеро Рица, пейзаж фантастический – голубая гладь воды и белые вершины гор. Заодно посмотреть дачу Сталина.

– Очень атмосферное место, и гид очень интересно рассказывал. Вот зеркало в углу, оно особенное. Если к нему подойти, то в нем панорамно отражается вся столовая. Сталин любил отходить в угол, повернувшись к столу спиной, и наблюдать за всеми, – рассказывает Елена. – Кстати, ковров при Сталине не было. После его смерти зачем-то перетянули мебель, выбрали ткань с цветочками, а при Сталине никаких цветочков не было. Стояли серые кресла со строгим геометрическим рисунком.

Самым красивым и богатым на достопримечательности городом называют Новый Афон: Симоно‑Кананитский мужской монастырь, Анакопийская крепость на вершине Иверской горы, грот Симона Кананита, одного из апостолов Христа. Новоафонская пещера с подземными залами, озерами и каменными водопадами завораживает туристов. Кругом невероятные красоты.

В столице Абхазии Сухуме обязателен к посещению ботанический сад. Здесь произрастают тысячи видов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всего мира. Главное дерево – 300-летняя кавказская липа, оно сильно пострадало от урагана, и его пришлось укрепить камнями и бетоном. Однако она до сих пор цветет и плодоносит. Впечатляюще выглядит фонтан с грифонами у театра, это одна из главных достопримечательностей города.

Ценник на активности:

Джиппинг тур – 3000 руб.,

Джиппинг тур+перевал Пыв – 3200 руб.,

Гегский водопад+озеро Рица – 2600 руб.

Озеро Рица_Малая Рица – 2800 руб.,

Озеро Мзы – 3300 руб.,

Гора Мамзыхша – 2000 руб.,

Бамаба Изашта – 3000 руб.,

Хошупсе – 2400 руб.,

Сказочный Хабю – 3 000 руб.,

Аацынское ущелье – 3200 руб.,

Водопад Уазапаа – 4300 руб.,

Олимпийский Сочи – 2500 руб.,

Парк львов – 2000 руб.,

Конные прогулки – 2500 руб.,

Сплав (рафтинг) – 2000 руб.,

Абхазское застолье Хыпста, Дурипш, Бзыбь – 2400–2800 руб.,

Тур на квадроциклах – 5800 руб.,

Рыбалка – 2500 руб.,

Дельфинарий – 2 400.,

Параплан – 8 000 руб.,

Дайвинг – 5 000 руб.,

Новинка сезона – Абхазский Египет – 2500 руб.

Подводя итог путешествию в Абхазию, туристка из Омска отмечает хорошее отношение местных жителей к приезжим: абхазы понимают, от кого полностью зависят. Но отдыхать туда еще раз вряд ли поедет. Общая разруха и плохой сервис пока все-таки перевешивают невероятную природу и достопримечательности.