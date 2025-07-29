В новом жилом комплексе все вращается вокруг комфорта, стабильности и развития. В шаговой доступности – школы, детсады, магазины, учреждения культуры.
Представьте место, где учеба, работа, отдых и быт выстроены в идеальную систему координат. Жилой комплекс «Сады Наука» от ГК «Стройбетон» –это не просто жилье, а продуманный космос для жизни, где каждая деталь работает на ваш комфорт.
Инфраструктура, которая вращается вокруг вас
Здесь все в шаговой доступности:
- 4 гипермаркета – никаких долгих походов за продуктами.
- 5 школ и 7 детских садов – образование без лишних переездов.
- Кинотеатр «Первомайский», центр «Химик», студия Ермолаевой – культурная жизнь прямо у дома.
- Парк «На Королева» – зеленая станция для перезагрузки после насыщенного дня.
Больше не нужно тратить время на дорогу – ваша жизнь уже на правильной орбите.
Надежный спутник – ваш новый дом
Каждая квартира в ЖК «Сады Наука» – это:
Ремонт «под ключ» – плитка в санузлах, ровные стены, качественная отделка. Переезжайте и живите!
Закрытый двор с безопасным резиновым покрытием – идеальное пространство для детей.
Продуманные маршруты – школы, парки и транспорт рядом.
Освободите свое время от ремонта и бытовых забот – здесь все готово для комфортной жизни.
Космос возможностей прямо во дворе
- Спортивные зоны под открытым небом – тренируйтесь без походов в зал.
- Уютные локации для отдыха – встречайте закаты в приятной компании.
- Безопасные игровые площадки – мягкие «посадки» для юных исследователей.
Координаты офиса продаж:
Герцена, 29 | 25-25-32
Сады Наука – место, где жизнь выходит на идеальную траекторию!
ООО СМУ-10 СБ "Северное", ИНН 5501275735. Реклама.