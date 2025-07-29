Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В новом жилом комплексе все вращается вокруг комфорта, стабильности и развития. В шаговой доступности – школы, детсады, магазины, учреждения культуры.  

Представьте место, где учеба, работа, отдых и быт выстроены в идеальную систему координат. Жилой комплекс «Сады Наука» от ГК «Стройбетон»это не просто жилье, а продуманный космос для жизни, где каждая деталь работает на ваш комфорт. 

Инфраструктура, которая вращается вокруг вас

Здесь все в шаговой доступности: 

  • 4 гипермаркета – никаких долгих походов за продуктами. 
  • 5 школ и 7 детских садов – образование без лишних переездов. 
  • Кинотеатр «Первомайский», центр «Химик», студия Ермолаевой – культурная жизнь прямо у дома. 
  • Парк «На Королева» – зеленая станция для перезагрузки после насыщенного дня. 

Больше не нужно тратить время на дорогу – ваша жизнь уже на правильной орбите. 

Надежный спутник – ваш новый дом

Каждая квартира в ЖК «Сады Наука» – это:

Ремонт «под ключ» – плитка в санузлах, ровные стены, качественная отделка. Переезжайте и живите! 

Закрытый двор с безопасным резиновым покрытием – идеальное пространство для детей. 

Продуманные маршруты – школы, парки и транспорт рядом. 

Освободите свое время от ремонта и бытовых забот – здесь все готово для комфортной жизни. 

Космос возможностей прямо во дворе 

  • Спортивные зоны под открытым небом – тренируйтесь без походов в зал. 
  • Уютные локации для отдыха – встречайте закаты в приятной компании. 
  • Безопасные игровые площадки – мягкие «посадки» для юных исследователей. 

Координаты офиса продаж:

Герцена, 29 | 25-25-32

Сады Наука место, где жизнь выходит на идеальную траекторию!

ООО СМУ-10 СБ "Северное", ИНН 5501275735. Реклама.

·Экономика/Бизнес

В новом жилом комплексе все вращается вокруг комфорта, стабильности и развития. В шаговой доступности – школы, детсады, магазины, учреждения культуры.  

Представьте место, где учеба, работа, отдых и быт выстроены в идеальную систему координат. Жилой комплекс «Сады Наука» от ГК «Стройбетон»это не просто жилье, а продуманный космос для жизни, где каждая деталь работает на ваш комфорт. 

Инфраструктура, которая вращается вокруг вас

Здесь все в шаговой доступности: 

  • 4 гипермаркета – никаких долгих походов за продуктами. 
  • 5 школ и 7 детских садов – образование без лишних переездов. 
  • Кинотеатр «Первомайский», центр «Химик», студия Ермолаевой – культурная жизнь прямо у дома. 
  • Парк «На Королева» – зеленая станция для перезагрузки после насыщенного дня. 

Больше не нужно тратить время на дорогу – ваша жизнь уже на правильной орбите. 

Надежный спутник – ваш новый дом

Каждая квартира в ЖК «Сады Наука» – это:

Ремонт «под ключ» – плитка в санузлах, ровные стены, качественная отделка. Переезжайте и живите! 

Закрытый двор с безопасным резиновым покрытием – идеальное пространство для детей. 

Продуманные маршруты – школы, парки и транспорт рядом. 

Освободите свое время от ремонта и бытовых забот – здесь все готово для комфортной жизни. 

Космос возможностей прямо во дворе 

  • Спортивные зоны под открытым небом – тренируйтесь без походов в зал. 
  • Уютные локации для отдыха – встречайте закаты в приятной компании. 
  • Безопасные игровые площадки – мягкие «посадки» для юных исследователей. 

Координаты офиса продаж:

Герцена, 29 | 25-25-32

Сады Наука место, где жизнь выходит на идеальную траекторию!

ООО СМУ-10 СБ "Северное", ИНН 5501275735. Реклама.