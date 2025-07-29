В новом жилом комплексе все вращается вокруг комфорта, стабильности и развития. В шаговой доступности – школы, детсады, магазины, учреждения культуры.

Представьте место, где учеба, работа, отдых и быт выстроены в идеальную систему координат. Жилой комплекс «Сады Наука» от ГК «Стройбетон» –это не просто жилье, а продуманный космос для жизни, где каждая деталь работает на ваш комфорт.

Инфраструктура, которая вращается вокруг вас

Здесь все в шаговой доступности:

4 гипермаркета – никаких долгих походов за продуктами.

5 школ и 7 детских садов – образование без лишних переездов.

Кинотеатр «Первомайский», центр «Химик», студия Ермолаевой – культурная жизнь прямо у дома.

Парк «На Королева» – зеленая станция для перезагрузки после насыщенного дня.

Больше не нужно тратить время на дорогу – ваша жизнь уже на правильной орбите.

Надежный спутник – ваш новый дом

Каждая квартира в ЖК «Сады Наука» – это:

Ремонт «под ключ» – плитка в санузлах, ровные стены, качественная отделка. Переезжайте и живите!

Закрытый двор с безопасным резиновым покрытием – идеальное пространство для детей.

Продуманные маршруты – школы, парки и транспорт рядом.

Освободите свое время от ремонта и бытовых забот – здесь все готово для комфортной жизни.

Космос возможностей прямо во дворе

Спортивные зоны под открытым небом – тренируйтесь без походов в зал.

Уютные локации для отдыха – встречайте закаты в приятной компании.

Безопасные игровые площадки – мягкие «посадки» для юных исследователей.

Координаты офиса продаж:

Герцена, 29 | 25-25-32

Сады Наука – место, где жизнь выходит на идеальную траекторию!